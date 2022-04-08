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Сбежавший из рабства житель ЛНР рассказал о зверствах СБУ

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с националистами из украинского радикального националистического формирования «Айдар» держали в рабстве нескольких мужчин, которых заставляли на них работать. Об этом рассказал «Известиям» 8 апреля уроженец Луганской области, которому удалось бежать из плена в Россию.

По словам мужчины, последние несколько лет он жил на территории Украины, а его родные остались в ЛНР. В рабство служащих СБУ он попал в августе 2021 года, когда поехал на день рождения к своей матери, однако до места так и не добрался. На КПП его ударили по голове, после чего он очнулся в неотапливаемом боксе в Сумской области. В этом месте украинцу пришлось провести следующие полгода. Все шесть месяцев вместе с другими рабами его заставляли рыть траншеи.

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«Нас было пятеро — четверо русских и один индус. Мы даже по именам друг друга толком не знали. Мы не общались, нам не разрешали. А возле ворот ходил охранник — не дай бог он писк услышит», — рассказывает Руслан.

Плененные находились под постоянной и строгой охраной националистов, у одного их которых была татуировка «Айдара». Кроме того, на эту базу часто приезжали иностранные военные, речь которых мужчина периодически слышал и видел форму, свойственную, по его словам, военнослужащим из стран Балтии.

Также он рассказал, что попавших в рабство людей практически не кормили, лишь иногда могли кинуть мерзлые овощи — морковь или картошку и какие-то объедки.

В начале марта, когда пленных в очередной раз вывели «на работу», им удалось сбежать. Люди пошли по железнодорожным путям в сторону России. Сейчас спасшийся из рабства находится у знакомой в Ивановской области.

До этого, 5 марта, офицер ЛНР при Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк рассказал о пребывании в украинском плену в течение 143 дней. Его удалось освободить из СИЗО Старобельска усилиями народной милиции ЛНР после освобождения города.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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