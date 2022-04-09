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Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов рэпера Face

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Реестр иностранных средств массовой информации (СМИ), выполняющих функции иностранного агента, пополнился именами шести человек, среди которых Иван Дремин, известный как рэпер Face. Обновления появились на сайте Министерства юстиции России в пятницу, 8 апреля.

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Кроме рэпера список пополнили кандидат юридических наук и бывший адвокат Марк Фейгин, лишенный статуса в 2018 году, журналисты Ирина Борухович, Екатерина Маяковская, Андрей Филимонов и доцент Высшей школы экономики (ВШЭ) Дмитрий Дубровский.

Неделей ранее, 1 апреля, ведомство включило в реестр СМИ-иноагентов блогера Евгения Понасенкова. Также список пополнили основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, Анна Голубева, Алла Константинова, Мария Борзунова, Мурад Мурадов, Ирина Малкова и Виктор Воробьев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в марте, что Россия сталкивается с информационным терроризмом со стороны Запада. Как подчеркнули в Минобороны РФ, по мере успешного выполнения российскими вооруженными силами операции в Донбассе констатируется нарастание количества фейков.

В этой связи, как разъяснили в Роскомнадзоре, проводится блокировка сайтов ряда СМИ-иноагентов, а также некоторых других ресурсов из-за неоднократного распространения ими фейковых публикаций о спецоперации в Донбассе.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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