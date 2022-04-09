Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов рэпера Face
Реестр иностранных средств массовой информации (СМИ), выполняющих функции иностранного агента, пополнился именами шести человек, среди которых Иван Дремин, известный как рэпер Face. Обновления появились на сайте Министерства юстиции России в пятницу, 8 апреля.
Кроме рэпера список пополнили кандидат юридических наук и бывший адвокат Марк Фейгин, лишенный статуса в 2018 году, журналисты Ирина Борухович, Екатерина Маяковская, Андрей Филимонов и доцент Высшей школы экономики (ВШЭ) Дмитрий Дубровский.
Неделей ранее, 1 апреля, ведомство включило в реестр СМИ-иноагентов блогера Евгения Понасенкова. Также список пополнили основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, Анна Голубева, Алла Константинова, Мария Борзунова, Мурад Мурадов, Ирина Малкова и Виктор Воробьев.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в марте, что Россия сталкивается с информационным терроризмом со стороны Запада. Как подчеркнули в Минобороны РФ, по мере успешного выполнения российскими вооруженными силами операции в Донбассе констатируется нарастание количества фейков.
В этой связи, как разъяснили в Роскомнадзоре, проводится блокировка сайтов ряда СМИ-иноагентов, а также некоторых других ресурсов из-за неоднократного распространения ими фейковых публикаций о спецоперации в Донбассе.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.
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