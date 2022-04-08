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МИД РФ заявил об очевидных доказательствах вины Киева в обстреле Краматорска

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Киеву не удастся уйти от ответственности за обстрел Краматорска. С таким заявлением в пятницу, 8 апреля, выступило Министерство иностранных дел России.

«У-точечные» данные: кто нанес удар по мирным людям на вокзале Краматорска
На месте трагедии обнаружены остатки кассетного боеприпаса комплекса, активно применяющегося ВСУ

«Доказательства вины ВСУ налицо — именно на их вооружении стоят и используются ракеты «Точка-У», обломки которой были найдены на месте трагедии. Подобные бесчеловечные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее в этот день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массовой гибели гражданского населения в результате удара украинскими войсками «Точкой-У» по Краматорску. В ведомстве отметили, что уже предварительно установлена личность командира бригады. В настоящее время устанавливается и круг лиц, исполнивших его приказ.

В СК РФ также подчеркнули, что в результате удара погибло не менее 30 человек, среди которых есть дети. Также не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

Сообщение о ракетном ударе по Краматорску появилось ранее в этот день. По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР), обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом.

Тогда глава ДНР Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины. В Минобороны РФ заявили, в свою очередь, что все заявления о якобы совершенной Россией «ракетной атаке» по ж/д вокзалу города Краматорск являются провокацией.

В Минобороны России напомнили, что 14 марта 2022 года дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ «Точкой-У» нанес удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.

Кроме того, опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что в России последние комплексы «Точка-У» были сняты с вооружения в 2019 году.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле тогда отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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