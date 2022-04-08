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В РФ заявили о вмешательстве США в голосование по исключению страны из СПЧ ООН

Гатилов: у РФ есть факты того, что США шантажировали другие страны с целью проголосовать за исключение РФ из СПЧ
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У РФ есть факты того, что Соединенные Штаты шантажировали другие страны с целью проголосовать за исключение России из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН). Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил постоянный представитель Российской Федерации при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

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«Решение это было [принято] в результате неимоверного давления на государства, мы знаем факты того, как американские посланники работали и по столицам, работали и в Нью-Йорке, работали и в Женеве с целью склонить колеблющихся к поддержке этого неправомерного решения», — заявил Гатилов в эфире телеканала «Россия 24».

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия РФ в СПЧ. В тот же день Россия досрочно вышла из Совета организации. При этом зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин подчеркнул, что досрочное прекращение членства не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал исключение РФ из СПЧ политическим решением, которое отражает мнение большинства членов организации в отношении спецоперации России в Донбассе. По его словам, такая мера лишает РФ трибуны для выражения своей позиции, однако «ничего непоправимого не произошло».

При этом заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отстранение России от участия в СПЧ может стать разрушительным для Организации Объединенных Наций в целом. Он указал, что Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса 24 февраля Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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