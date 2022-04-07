Россия продолжит выполнять обязательства в правозащитной сфере после приостановки участия в СПЧ

Российская сторона не отступает от своих международных обязательств в правозащитной сфере, несмотря на решение о прекращении полномочий в Совете ООН по правам человека. Об этом зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил в четверг, 7 апреля.

«Принятое нами решение досрочно прекратить членство в Совете ООН по правам человека не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере», — цитирует дипломата «РИА Новости».

По его словам, Россия намерена вносить весомый вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека, передает RT.

Ранее в этот день Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ ООН после принятия Генассамблеей ООН решения о приостановке членства РФ в совете, сообщает телеканал «360».

7 апреля заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отстранение Российской Федерации от участия в Совете по правам человека может стать разрушительным для Организации Объединенных Наций в целом. Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника, заявил представитель РФ.

В начале недели, 4 апреля, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН.

Она указала на то, что Россия якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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