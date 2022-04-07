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Полянский спрогнозировал разрушительные последствия исключения России из СПЧ ООН

В РФ заявили, что отстранение России от СПЧ может стать разрушительным для ООН
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Возможное отстранение Российской Федерации от участия в Совете по правам человека (СПЧ) может стать разрушительным для Организации Объединенных Наций в целом. Об этом 6 апреля заявил в своем Telegram-канале заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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Генеральная ассамблея ООН проведет 7 апреля специальную сессию по проекту резолюции стран Запада о приостановке участия России в Совете по правам человека международной организации.

Полянский подчеркивает, что это знаковое предложение США и их союзников может иметь разрушительное влияние для ООН в целом.

Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, обращает внимание Полянский. Ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника. Ситуация, таким образом, выдает более широкую картину: под прикрытием «наказания России» Запад стремится подорвать институты ООН. Тем самым возникает угроза разрушения многими годами выстраиваемой многосторонней системы, возникшей после Второй мировой войны и спасающей его от Третьей.

Также Полянский напомнил о мрачной репутации США в области соблюдения и защиты прав человека. В частности, он указал на практику прямого шантажа и введения санкций против членов Международного уголовного суда за попытки последних привлечь к ответственности совершавших за границей военные преступления американских солдат. Вашингтон является последним, кто может читать кому-либо мораль о правах человека, подытожил дипломат.

В конце заявления Полянский выразил надежду, что коллеги из оставшихся независимых стран, которые нуждаются в поддержке России, будут помнить об этих моментах при голосовании.

В начале недели, 4 марта, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН. Она указала на то, что Россия якобы сделала все возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

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