Прямой эфир
Мир
Силы ДНР эвакуировали из Мариуполя еще 262 человека
Мир
Глава NASA назвал прочным сотрудничество РФ и США в космосе
Мир
Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на сумму €30 млрд
Мир
Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа
Экономика
В России исполнение нацпроектов ускорилось на 24,8%
Экономика
ЦБ РФ понизил курс доллара и евро на 9-11 апреля
Мир
В РФ заявили о вмешательстве США в голосование по исключению страны из СПЧ ООН
Мир
Макрон заявил о готовности ЕС расширять санкции против России
Экономика
В Москве стабилизировался спрос на электроэнергию
Авто
Дружественные страны поставят «АвтоВАЗу» недостающие компоненты
Мир
Россия вышлет 45 польских дипломатов в качестве ответной меры

Прокуратура обязала обустроить подходы к центру реабилитации в Ставрополе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Ставрополя потребовала оборудовать пандусы на пути к реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Центр реабилитации расположен на улице Авиационная, 57. Чтобы добраться до него с ближайшей остановки общественного транспорта по улице Дзержинского, необходимо пройти два лестничных прохода.

«Иных коротких путей до реабилитационного центра не имеется. Путь, пролегающий по ул. Авиационной, составляет порядка 1200 м, а по лестничным пролетам примерно 190 м», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что у лестничных проходов отсутствует пандус, поручень имеется только с одной стороны, а сами ступени частично разрушены, пишет NewsTracker.

Городская прокуратура внесла представление и.о. руководителя комитета горхозяйства. Ведомство требует устранить нарушения закона и обустроить дорогу в соответствии с правилами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022