Прокуратура обязала обустроить подходы к центру реабилитации в Ставрополе

Прокуратура Ставрополя потребовала оборудовать пандусы на пути к реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Центр реабилитации расположен на улице Авиационная, 57. Чтобы добраться до него с ближайшей остановки общественного транспорта по улице Дзержинского, необходимо пройти два лестничных прохода.

«Иных коротких путей до реабилитационного центра не имеется. Путь, пролегающий по ул. Авиационной, составляет порядка 1200 м, а по лестничным пролетам примерно 190 м», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что у лестничных проходов отсутствует пандус, поручень имеется только с одной стороны, а сами ступени частично разрушены, пишет NewsTracker.

Городская прокуратура внесла представление и.о. руководителя комитета горхозяйства. Ведомство требует устранить нарушения закона и обустроить дорогу в соответствии с правилами.