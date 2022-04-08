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Дегтярев назвал Жириновского пророком и человеком широкой души

Губернатор Хабаровского края Дегтярев: всё, что говорил Жириновский, сбывалось
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Дело Владимира Жириновского будет жить вечно, сказал «Известиям» губернатор Хабаровского края, координатор регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярев. По его словам, политик был настоящим пророком.

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«Сбывается и сбывалось всё, о чем он говорил. Я уверен, что его интеллектуальное наследие в российскую политику будет жить вечно. Мы, его потомки, будет пользоваться тем, что он сказал. Людей такой широкой души я не встречал», — сказал глава региона.

Дегтярев подчеркнул, что Жириновский был для него учителем и наставником.

Губернатор рассказал, что общался с лидером ЛДПР на очной встрече в январе и в конце февраля, когда тот уже находился в больнице. По его словам, Жириновский был до последнего энергичным.

8 апреля в Храме Христа Спасителя проходит отпевание, на котором присутствуют однопартийцы политика и все желающие проститься с ним. Проводит панихиду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Прощание с лидером ЛДПР состоится в Колонном зале Дома союзов, начало в 11:00 мск.

О смерти 75-летнего политика сообщил 6 апреля спикер Вячеслав Володин на заседании Госдумы. Со 2 февраля Жириновский находился в медучреждении, куда был госпитализирован с коронавирусом. Медики диагностировали у него обширное поражение легких – 75%. В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за его жизнь.

Соболезнования в связи со смертью выразили многие политики, в том числе президент России Владимир Путин. Он отметил, что Жириновский внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства.

Владимир Жириновский — советский и российский политический деятель, председатель партии Либерально-демократической партии России, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ всех созывов, глава фракции ЛДПР в Госдуме с 21 декабря 2011 года.

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