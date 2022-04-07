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СК возбудил дело после обстрела ВСУ Белгородской области

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Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело по факту обстрела украинскими военными Белгородской области. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе СК РФ.

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«Предварительно установлено, что 29 марта украинские военнослужащие, применив тактический ракетный комплекс «Точка-У», произвели с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее 3 пусков ракет, снаряженных кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями, — рассказали в ведомстве.

Тогда, по данным следствия, 8 россиян получили ранения. По оценкам экспертов, каждому из них был причинен тяжкий вред здоровью. Помимо этого зафиксировано повреждение 21 машины. Также в результате пожара и последовавших за ним взрывов разрушен склад, развернутый в месте временной дислокации воинской части, отметили в ведомстве.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении еще неустановленных украинских военнослужащих по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). В настоящее время следствием принимаются меры, направленные на установление этих лиц.

Взрыв произошел в Белгородской области в результате обстрела ВСУ в районе села Красный Октябрь. По данным «Известий», среди пострадавших было четверо военнослужащих.

Кроме того, 23 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о разорвавшемся в регионе снаряде, который был выпущен с территории Украины. Тогда пострадали три человека. Также в результате взрыва был разрушен один дом, 12 повреждены. Также снаряд посек восемь машин. В селах Журавлевка и Нехотеевка был введен режим ЧС.

После этого более 170 жителей приграничных с Украиной поселений Белгородской области — Журавлевка и Нехотеевка — вывезли в пункт временного размещения. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства падения снаряда, запущенного с территории Украины, в Белгородской области.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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