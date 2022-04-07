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Власти Греции назвали выступление боевиков «Азова» в парламенте ошибкой

В правительстве Греции прокомментировали выступление Зеленского
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В правительстве Греции назвали «ошибочным» выступление перед греческим парламентом боевиков из радикальной националистической группировки «Азов» (против группировки в России возбуждено уголовное дело). Об этом заявил заместитель министра при премьер-министре, официальный представитель правительства Яннис Иконому 7 апреля.

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Двое боевиков неожиданно обратились во время выступления по видеосвязи в парламенте президента Украины Владимира Зеленского наряду с главой страны к властям Греции. Это обращение вызвало настоящий политический скандал.

«Президент Зеленский в своем выступлении перед греческим парламентом описал страдания, причиненные украинскому народу российским вторжением, и акцентировал внимание на героическом сопротивлении своего народа. Включение в речь сообщения члена батальона «Азов» было ошибочным и неуспешным», — говорится в заявлении Иконому, опубликованном в Twitter.

В свою очередь лидер официальной оппозиционной партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» Алексис Ципрас во время выступления Зеленского с националистами не аплодировал и не встал, не поддержав официальную позицию Греции. Правительство Греции усмотрело в этой линии поведения оппозиции намек на то, что партия Ципраса решила воспользоваться ситуацией и таким образом открыто указала им на ошибку в приглашении азовцев в парламент.

Компартия Греции (КПГ) и правая партия «Греческое решение» также отказались присутствовать на выступлении Зеленского, которое они впоследствии назвали позорным.

Ранее сообщалось, что представителей оппозиционных партий Греции возмутило выступление Зеленского перед парламентом из-за появления его в компании двух членов банды. В ближайшее время они потребуют объяснений от спикера парламента Константиноса Тасуласа. Депутаты хотят знать был ли в курсе спикер грядущего появления радикалов и дал ли на это согласие.

Ранее в этот день Следственный комитет России (СК РФ) установил, что командиры радикальной группировки «Азов» причастны к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих РФ на территории Харьковской области. Российские солдаты попали в плен в ходе проведения специальной операции в Донбассе.

6 апреля корреспондент «Известий» сообщил, что на заборах домов в Мариуполе, в которых размещаются боевики «Азова», местные жители оставляют пометки в виде свастики и надписей. По его словам, это делается для того, чтобы военные ДНР знали, куда наносить удары. Сами боевики «Азова» для оборудования долговременных огневых точек использовали детские сады, школы и больницы, а также препятствовали выходу граждан из города по гуманитарным коридорам.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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