Представителей оппозиционных партий Греции возмутило выступление президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом. Причиной стало появление украинского лидера в компании двух членов банды «Азов». Об этом в четверг, 7 апреля, рассказало издание Newsbomb.

Так, Зеленский в ходе своего пятнадцатиминутного выступления представил двух боевиков «Азова» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела) греческого происхождения, которые в настоящий момент участвуют в боях в Мариуполе.

Как указали парламентарии из партии СИРИЗА, коммунистической партии Греции (КПГ) и МеРА25, они уважают демократически избранного украинского лидера и всячески его поддерживают, однако считают недопустимым слушать радикальных боевиков «Азова». В ближайшее время они потребуют объяснений от спикера парламента Константиноса Тасуласа. Депутаты хотят знать был ли в курсе спикер грядущего появления радикалов и дал ли на это согласиеЁ.

«В Храме Демократии недопустимо высказываться человеку, который все эти годы служит идеям и практике крайне правого ликвидационного батальона в своей стране. И тем не менее, это произошло в четверг днем ​​во время выступления президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи», — передали мнение членов парламента в Newsbomb.

Ранее в этот день Следственный комитет России (СК РФ) установил, что командиры радикальной группировки «Азов» причастны к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих РФ на территории Харьковской области. Российские солдаты попали в плен в ходе проведения специальной операции в Донбассе.

6 апреля корреспондент «Известий» сообщил, что на заборах домов в Мариуполе, в которых размещаются боевики «Азова», местные жители оставляют пометки в виде свастики и надписей. По его словам, это делается для того, чтобы военные ДНР знали, куда наносить удары. Сами боевики «Азова» для оборудования долговременных огневых точек использовали детские сады, школы и больницы, а также препятствовали выходу граждан из города по гуманитарным коридорам.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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