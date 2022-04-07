Политолог назвал прогноз Барщевского о росте коррупции паразитированием на повестке

Заявление полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах Михаила Барщевского о росте коррупции в России на фоне западных санкций — паразитирование на повестке, считает политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Об этом он заявил в четверг, 7 апреля, в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день Барщевский в ходе выступления на конференции в НИУ ВШЭ спрогнозировал резкое повышение уровня коррупции в России на фоне санкций Запада. При этом спикер подчеркнул, что ужесточение наказания не поможет снизить уровень таких преступлений. Решению проблемы будет способствовать развитие политической конкуренции и гражданского общества, считает Барщевский.

«Коррупция не в стране, а в головах. В том числе в голове у товарища Барщевского. Если она у него в голове есть, то и в жизни будет. А если нет, то не будет, независимо от экономических рестрикций. Господин Барщевский паразитирует на повестке, напоминая о себе», — подчеркнул Мартынов.

Также 7 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что против России ведется экономическая война. По его словам, действия Запада по заморозке активов РФ являются пиратством. Как убежден глава кабмина, введенные санкции направлены на создание паники и «нанесение удара по каждому человеку».

Накануне, 6 апреля, директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин указал на то, что развязанная США против России экономическая война срикошетила по их же экономике.

5 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США хотят реализовать такие условия, чтобы Россия оказалась перед выбором между дефолтом или использованием оставшихся в государстве валютных ресурсов.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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