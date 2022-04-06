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МИД заявил о рикошете экономической войны США против России по Вашингтону

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Экономическая война против России, которую развязали США, срикошетила по их же экономике. Это привело и к размыванию принципиальной позиции Вашингтона по отношению к официальному Каракасу, и к сотрудничеству с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом «РИА Новости» рассказал 6 апреля директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

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Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа — о переговорах с США, их влиянии на отношения с Москвой и признании ДНР и ЛНР

«То, что американцы пошли на прямой контакт с Каракасом в нынешних условиях, наглядно показывает конъюнктурность их внешней политики. Вся «принципиальность» рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против России срикошетила по экономике самих США», — цитирует дипломата информационное агентство.

При этом Щетинин отметил, что в то же время сохранились лицемерные ссылки на псевдопрезидента Хуана Гуайдо — фигляра и самозванца, который своими действиями под диктовку США, включая призывы к ужесточению внешних санкций, уже нанес венесуэльцам значительный и во многом непоправимый ущерб.

5 марта в Каракасе состоялись первые за много лет переговоры США и Венесуэлы. Они касались сугубо нефтедобычи, заявил глава МИДа Боливарианской Республики Феликс Пласенсиа. Министр пояснил, что Венесуэла ведет дела с американскими компаниями уже более 100 лет и нефтедобыча разработана на основе технологий США, как и вся промышленность».

В январе 2019 года США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Они не позволяют фирме получать оплату за экспорт нефти в Штаты, также заморозили $7 млрд ее активов в США.

По данным NYT, администрация Джо Байдена начала кампанию по «отделению России от ее оставшихся международных союзников на фоне расширяющегося противостояния из-за Украины». Именно этим, как отмечают источники издания, вызвана первая за многие годы поездка американской делегации на переговоры с правительством Николаса Мадуро.

Как заявил 4 апреля заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, США принудили Европу ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из РФ, но и увеличили за минувшую неделю объем ее поставок на 43%, до 100 тыс. б/с. Он предупредил Европу, что ей следует ждать от Вашингтона подобных «сюрпризов». Попов подчеркнул, что европейцам Штаты аналогичных мер не позволяют.

Так, в конце марта Штаты решили обезопасить себя от дефицита химической продукции и спустя месяц после введения первых санкций в отношении России приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости.

8 марта Вашингтон запретил весь импорт нефти из РФ. Он признал, что последствия от таких ограничений ударят и по самим США, где стоимость бензина достигла исторического максимума.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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