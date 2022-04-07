Прямой эфир
Мир
В Китае назвали НАТО продуктом времен холодной войны
Наука
Кабмин одобрил программу создания многоспутниковой группировки «Сфера»
Мир
Лукашенко рассказал о спецоперации Белоруссии на территории Украины
Общество
Гуманитарную помощь из Кузбасса направили беженцам из Донбасса
Мир
PepsiCo выпустит продукты специально для России
Мир
Лавров заявил об изменении Киевом озвученных в Стамбуле предложений
Туризм
Правительство России продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля
Мир
Беженцы с Украины сравнили с концлагерем условия пребывания в Германии
Авто
Складских запасов шин в России хватит на два года
Политика
В правительстве РФ заявили об отсутствии «шапкозакидательных настроений»
Мир
Spotify прекратит работу в России 11 апреля
Сюжет:

Профессор НИУ ВШЭ допустил появление новых видов наказания за коррупцию

Профессор НИУ ВШЭ Поляков допустил появление новых видов наказания за коррупцию
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Профессор факультета социальных наук исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) Леонид Поляков 7 апреля допустил появление новых видов наказания за коррупционные преступления.

Не жми на газ: новые западные санкции не затронули энергетику
Великобритания и США объявили очередные рестрикции, а Евросоюз не смог договориться

По его мнению, условия санкционного давления и возможного отказа Запада от импорта российских энергоресурсов создают предпосылки для жесткого давления в отношении любых коррупционных схем и прямого воровства бюджетных средств.

«До расстрела не дойдет, но новые формы наказания за такие вещи, очевидно, будут», — отметил он в ходе круглого стола на площадке ВШЭ.

На конференции исследовательского университета также выступил полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский, который спрогнозировал резкое повышение уровня коррупции в России на фоне санкций Запада.

«С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причем в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции», — приводит его слова «Газета.Ru».

При этом спикер подчеркнул, что ужесточение наказания не поможет снизить уровень таких преступлений. Решению проблемы будет способствовать развитие политической конкуренции и гражданского общества, считает Барщевский.

Ранее в этот день премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что против России ведется экономическая война. По его словам, действия Запада по заморозке активов РФ являются пиратством. Как убежден глава кабмина, введенные санкции направлены на создание паники и «нанесение удара по каждому человеку».

Накануне, 6 апреля, директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин указал на то, что развязанная США против России экономическая война срикошетила по их же экономике.

5 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США хотят реализовать такие условия, чтобы Россия оказалась перед выбором между дефолтом или использованием оставшихся в государстве валютных ресурсов.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022