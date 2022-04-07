Профессор НИУ ВШЭ допустил появление новых видов наказания за коррупцию

Профессор факультета социальных наук исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) Леонид Поляков 7 апреля допустил появление новых видов наказания за коррупционные преступления.

По его мнению, условия санкционного давления и возможного отказа Запада от импорта российских энергоресурсов создают предпосылки для жесткого давления в отношении любых коррупционных схем и прямого воровства бюджетных средств.

«До расстрела не дойдет, но новые формы наказания за такие вещи, очевидно, будут», — отметил он в ходе круглого стола на площадке ВШЭ.

На конференции исследовательского университета также выступил полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский, который спрогнозировал резкое повышение уровня коррупции в России на фоне санкций Запада.

«С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причем в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции», — приводит его слова «Газета.Ru».

При этом спикер подчеркнул, что ужесточение наказания не поможет снизить уровень таких преступлений. Решению проблемы будет способствовать развитие политической конкуренции и гражданского общества, считает Барщевский.

Ранее в этот день премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что против России ведется экономическая война. По его словам, действия Запада по заморозке активов РФ являются пиратством. Как убежден глава кабмина, введенные санкции направлены на создание паники и «нанесение удара по каждому человеку».

Накануне, 6 апреля, директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин указал на то, что развязанная США против России экономическая война срикошетила по их же экономике.

5 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США хотят реализовать такие условия, чтобы Россия оказалась перед выбором между дефолтом или использованием оставшихся в государстве валютных ресурсов.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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