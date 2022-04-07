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Всемирная ассоциация олимпийцев отказалась поддержать отстранение россиян

Всемирная ассоциация олимпийцев отказалась поддержать отстранение россиян от соревнований
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Всемирная ассоциация олимпийцев (ВАО) отказалась поддержать недопуск спортсменов из Российской Федерации на международные соревнования из-за специальной военной операции по защите Донбасса.

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Фундаментальные принципы олимпизма, изложенные в 4 и 6 пунктах подписанной всеми пятью континентами в 2015 году Декларации поддержки Олимпийской хартии, должны неукоснительно выполняться вне зависимости от политической обстановки в мире. Необходимо в противовес поддерживать и поощрять каждого спортсмена, посчитали в ВАО.

«Выступать против любого политического или государственного вмешательства в автономию спортивных организаций, которое может помешать спортсмену реализовать свое право участвовать в Олимпийских играх или другие крупные спортивные события, которые также воплощают олимпийский дух», — говорится в сообщении на сайте организации.

23 марта Международная федерация плавания (FINA) заявила об отстранении россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации до конца года. Кроме того, FINA возбудила дело в отношении двукратного чемпиона Олимпийских игр Евгения Рылова за посещение митинга-концерта в честь воссоединения Крыма с Россией.

3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) по итогам специально созванного заседания отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх-2022 в Пекине.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса.

Решения последовали в предписание Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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