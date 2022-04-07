СК заявил о причастности двух командиров «Азова» к покушению на пленных россиян

Два командира националистической группировки «Азов» причастны к посягательству на жизнь не менее восьми пленных российских военных. Об этом 7 апреля сообщили в СК РФ.

«Следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона «Азов» Величко С.О. и Немичева К.В. к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области. Величко и Немичев привлечены в качестве обвиняемых (заочно) в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), принимаются меры к их розыску и аресту», — говорится в сообщении ведомства.

5 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. В связи с этим глава комитета поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийства войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тогда же заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила об обеспокоенности «вызывающими тревогу видеозаписями со злоупотреблениями в отношении военнопленных с обеих сторон».

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула она.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»