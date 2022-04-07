Более 110 горняков эвакуировали при пожаре на руднике под Мурманском

Более 110 горняков эвакуировали при пожаре на руднике в Мурманской области. Об этом сообщили в четверг, 7 апреля, в региональном управлении МЧС.

«Из шахты своевременно были выведены все находящиеся на момент происшествия люди. Всего 112 человек», — сказали в экстренных службах.

По данным «Известий», пожар произошел на руднике горно-обогатительного комбината «Олений ручей», где шахтеры занимались добычей фосфатов. Когда произошло возгорание, сработала аварийная сигнализация. Никто не пострадал.

Информация о пожаре поступила 00:40 по местному времени (совпадает с мск). Сообщалось о возгорании автотранспорта (автосамосвала) в автоуклоне на отметке 120 м. В результате пожара в автомобиле полностью выгорела подкапотное отделение и кабина водителя. Огнем было охвачено 2 кв. м.

Ранее во вторник, 5 апреля, пожар произошел на деревоперерабатывающем предприятии в Биробиджане. Возгорание возникло в сушильном цеху, площадь горения составила 6 тыс. кв. м. На полную ликвидацию возгорания пожарные затратили около девяти часов, задействовав 30 человек и 7 единиц техники.