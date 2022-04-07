Прямой эфир
Мир
NYT сообщила о разногласиях стран НАТО по дальнейшим переговорам с РФ
Армия
Минобороны опубликовало кадры движения боевой техники по понтонной переправе
Мир
Посла РФ в Канаде Степанова вызвали в МИД страны
Мир
В ООН призвали расследовать все нарушения прав человека на Украине
Политика
Посол РФ Антонов назвал санкции против банковского сектора ударом по россиянам
Мир
The Times сообщила о готовности Лондона поставить Киеву боевые бронемашины
Экономика
Представители Европы обсудили поставки сланцевого газа с компаниями США
Мир
Хорватия анонсировала высылку части российских дипломатов
Мир
Псаки отвергла возможность участия военных США в военном конфликте с РФ
Общество
В Финансовом университете сочли неоправданной идею десятидневных каникул в мае
Мир
Зеленский подтвердил встречу возможных стран — гарантов безопасности Украины
Сюжет:

На Кубе назвали цели Запада при использовании фейка о событиях в Буче

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фейковые новости от западных СМИ о событиях в украинском городе Буче призваны затянуть конфликт с Россией и служат обоснованием для принятия новых санкций против Москвы. С таким утверждением выступила в среду, 6 апреля, кубинская газета Granma.

Заседание без суда: к чему пришли в СБ ООН при обсуждении ситуации в Буче
И насколько реально независимое международное расследование на этот счет

По мнению издания, являющегося центральным печатным органом Коммунистической партии Кубы, подобные новостные сообщения лишают СМИ, которые их публикуют, и журналистов, которые их пишут, доверия.

«Но они также дают почву западным лидерам в их стремлении дискредитировать Россию и оправдать затягивание конфликта», говорится в статье.

В качестве примера газета приводит публикации о событиях в Буче, в которых «сконцентрированы ложь, ненависть и презрение к людям, и все для того, чтобы исказить действительность и предложить миру нереальную версию произошедшего».

«Как только изображения попали в эфир и дезинформировали планету, крупные западные СМИ присоединились ко лжи против России, а лидеры Великобритании, США и других стран сфабриковали свою «правду» для нападок на Москву и президента [России Владимира Путина], чтобы создать питательную среду для новых санкций», — подчеркивается в тексте.

Газета обратила внимание, что западные страны сделали все возможное, чтобы аргументы российской стороны, опровергающие сфабрикованную версию событий, не были услышаны.

В заключение Granma отмечает, что освещение событий в Буче в западных СМИ является «ложью, которая, к сожалению, своим частым повторением настраивает международное сообщество против России и укрепляет план Вашингтона по продлению войны, чтобы продать больше оружия и получить солидные суммы денег».

Ранее в этот день посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Минобороны России располагает доказательствами о намерении украинских властей устроить в Сумской и Киевской областях ужасные преступления. Он подчеркнул, что в свете подобных сведений вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса.

Также дипломат добавил, что Киев наращивает антироссийскую дезинформационную кампанию и продолжает выступать с обвинениям в адрес военнослужащих России.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

Тогда же постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что в версии Украины и Запада по событиям в Буче есть большие несостыковки. По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буче заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Украинская сторона 2 и 3 апреля начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео якобы о «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией. Кроме того, в Сети указали на многочисленные нестыковки в публикуемых кадрах.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022