На Кубе назвали цели Запада при использовании фейка о событиях в Буче

Фейковые новости от западных СМИ о событиях в украинском городе Буче призваны затянуть конфликт с Россией и служат обоснованием для принятия новых санкций против Москвы. С таким утверждением выступила в среду, 6 апреля, кубинская газета Granma.

По мнению издания, являющегося центральным печатным органом Коммунистической партии Кубы, подобные новостные сообщения лишают СМИ, которые их публикуют, и журналистов, которые их пишут, доверия.

«Но они также дают почву западным лидерам в их стремлении дискредитировать Россию и оправдать затягивание конфликта», — говорится в статье.

В качестве примера газета приводит публикации о событиях в Буче, в которых «сконцентрированы ложь, ненависть и презрение к людям, и все для того, чтобы исказить действительность и предложить миру нереальную версию произошедшего».

«Как только изображения попали в эфир и дезинформировали планету, крупные западные СМИ присоединились ко лжи против России, а лидеры Великобритании, США и других стран сфабриковали свою «правду» для нападок на Москву и президента [России Владимира Путина], чтобы создать питательную среду для новых санкций», — подчеркивается в тексте.

Газета обратила внимание, что западные страны сделали все возможное, чтобы аргументы российской стороны, опровергающие сфабрикованную версию событий, не были услышаны.

В заключение Granma отмечает, что освещение событий в Буче в западных СМИ является «ложью, которая, к сожалению, своим частым повторением настраивает международное сообщество против России и укрепляет план Вашингтона по продлению войны, чтобы продать больше оружия и получить солидные суммы денег».

Ранее в этот день посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Минобороны России располагает доказательствами о намерении украинских властей устроить в Сумской и Киевской областях ужасные преступления. Он подчеркнул, что в свете подобных сведений вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса.

Также дипломат добавил, что Киев наращивает антироссийскую дезинформационную кампанию и продолжает выступать с обвинениям в адрес военнослужащих России.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

Тогда же постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что в версии Украины и Запада по событиям в Буче есть большие несостыковки. По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буче заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Украинская сторона 2 и 3 апреля начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео якобы о «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией. Кроме того, в Сети указали на многочисленные нестыковки в публикуемых кадрах.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».