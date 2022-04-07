Посол Антонов спрогнозировал дальнейшие провокации Киева

Минобороны России располагает доказательствами о намерении украинских властей устроить в Сумской и Киевской областях «ужасные преступления», рассказал в среду, 6 апреля, посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Нам достоверно известно, что киевский режим готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения в Харьковской области якобы в результате действий Вооруженных Сил России. За участие в постановочных съемках людям платят по $25. Всё это происходит именно в тот момент, когда украинская сторона выразила готовность затвердить свой безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус. Для всех стран это крайне важно», — сказал дипломат в комментарии изданию Newsweek.

Он подчеркнул, что в свете подобных сведений вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса.

Также посол Антонов отметил, что Киев наращивает антироссийскую дезинформационную кампанию и продолжает выступать с обвинениям в адрес военнослужащих России.

Ранее, 5 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что в версии Украины и Запада по событиям в Буче есть большие несостыковки. По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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