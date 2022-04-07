Прямой эфир
Мир
NYT сообщила о разногласиях стран НАТО по дальнейшим переговорам с РФ
Армия
Минобороны опубликовало кадры движения боевой техники по понтонной переправе
Мир
Посла РФ в Канаде Степанова вызвали в МИД страны
Мир
В ООН призвали расследовать все нарушения прав человека на Украине
Политика
Посол РФ Антонов назвал санкции против банковского сектора ударом по россиянам
Мир
The Times сообщила о готовности Лондона поставить Киеву боевые бронемашины
Мир
Псаки прояснила заявление главы минфина США о бойкоте G20
Мир
Хорватия анонсировала высылку части российских дипломатов
Мир
Псаки отвергла возможность участия военных США в военном конфликте с РФ
Общество
В Финансовом университете сочли неоправданной идею десятидневных каникул в мае
Мир
Зеленский подтвердил встречу возможных стран — гарантов безопасности Украины
Сюжет:

Посол Антонов спрогнозировал дальнейшие провокации Киева

Посол Антонов заявил о подготовке Киевом новых провокаций
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России располагает доказательствами о намерении украинских властей устроить в Сумской и Киевской областях «ужасные преступления», рассказал в среду, 6 апреля, посол РФ в США Анатолий Антонов.

Всеобщий знаменатель: зачем Зеленскому референдум по компромиссу с Россией
И кто может дать Киеву гарантии его безопасности

«Нам достоверно известно, что киевский режим готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения в Харьковской области якобы в результате действий Вооруженных Сил России. За участие в постановочных съемках людям платят по $25. Всё это происходит именно в тот момент, когда украинская сторона выразила готовность затвердить свой безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус. Для всех стран это крайне важно», — сказал дипломат в комментарии изданию Newsweek.

Он подчеркнул, что в свете подобных сведений вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса.

Также посол Антонов отметил, что Киев наращивает антироссийскую дезинформационную кампанию и продолжает выступать с обвинениям в адрес военнослужащих России.

Ранее, 5 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что в версии Украины и Запада по событиям в Буче есть большие несостыковки. По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022