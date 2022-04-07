Посол РФ Антонов уличил Киев в дезинформационной кампании против РФ

Киев наращивает антироссийскую дезинформационную кампанию и продолжает выступать с обвинениям в адрес военнослужащих России. В этой связи инициатива украинской стороны искать пути дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины вызывает большие сомнения, о чем в среду, 6 апреля, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«С каждым днем украинские власти наращивают антироссийскую дезинформационную кампанию, вбрасывая бездоказательные обвинения о якобы зверствах и военных преступлениях Вооруженных сил РФ. Судя по риторике, руководством Украины движет не столько забота о мирном населении, сколько желание закрепить за собой образ «жертвы» и опорочить нашу страну. Удивляет реакция некоторых стран на трагические события в г. Буча. Не удосужившись разобраться в произошедшем, коллеги во всем обвинили российских военнослужащих. Нестыковкам, указывающим на сфабрикованный характер акции, — ноль внимания», — заявил российский посол в комментарии изданию Newsweek.

Антонов в очередной раз обратил внимание на то, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук констатировал вывод российских войск и ни слова не сказал о расстрелянных жителях. Первые обвинения появились в западных СМИ только 3 апреля. Дипломат подчеркивает маловероятность того, что «никто не замечал лежащие на улицах мертвые тела на протяжении четырех дней».

Российский посол добавил, что дезинформационная кампания происходит именно в тот момент, когда украинская сторона выразила готовность утвердить свой безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус.

«На этом фоне вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса», — резюмировал Антонов.

Ранее, 5 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что в версии Украины и Запада по событиям в Буче есть большие несостыковки. По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».