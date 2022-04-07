Немецкий экономист Бек заявил, что санкции против России привели к изоляции Запада

Санкции против России помогут только в том случае, если нанесут ей больший ущерб, чем Германии. Но это привело бы к фундаментальным сдвигам в мировой экономике, считает немецкий экономист и финансовый аналитик Андреас Бек.

«Настоящая проблема санкций не в том, что они слишком слабы. Проблема в том, что Китай отказывается от санкций и не участвует в них. Индия, Пакистан, фактически почти вся Юго-Восточная Азия, а также Ближний Восток отвергают их, даже Израиль. Та же картина в Африке и Латинской Америке. Очевидно, что не Россия изолирована на международном уровне, а страны, участвующие в санкционной политике», — отметил специалист 6 апреля в комментарии для телеканала N-TV.

Бек подчеркнул, что Германия и ее экономика оказалась в более сложной ситуации, так как глобальная экономика в значительной степени зависит от доступа и условий доступа к сырьевым товарам.

«Санкции уже привели к тому, что Китай, Индия и другие страны получают нефть-сырец со скидкой 20%. Это примерно разница между российской нефтью (Urals) и нефтью (Brent). Если бы санкции расширились на российские товары, это стало бы выигрышем в лотерею для стран, не участвующих в санкционной политике против РФ, особенно для Китая», — добавил он.

Бек напомнил, что Россия является ключевым поставщиком алюминия и никеля в Германию, также на эти ресурсы весом спрос у США. Он заметил, что призывы мгновенно отказаться от газа и нефти РФ звучат в основном от людей, которые не несут никакой ответственности в масштабах страны и не понимают глобальных рынков.

Ранее, 5 апреля, немецкий телеканал Die Welt заявил, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Кроме того, запрет на поставки энергоносителей из России повлияет на производство удобрений, что негативно скажется на сельском хозяйстве. Это может привести к дефициту продовольствия, который уже наблюдается в ряде европейских стран.

В этот же день Еврокомиссия (ЕК) объявила о пятом пакете санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новый пакет ограничений будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики. Согласно новым санкциям, ЕС запретит экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Новый пакет включает запрет на участие российских компаний в госзакупках в Евросоюзе и на любую финансовую поддержку для российских государственных органов. Помимо этого ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

В свою очередь член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов 4 апреля призвал европейских политиков, прежде чем вводить санкции против энергоресурсов РФ, всё продумать, чтобы не навредить собственному населению. По словам депутата, «вряд ли какая-либо страна предоставит им более дешевые энергоресурсы».

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».