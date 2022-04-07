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Представители промышленности ФРГ выступили против эмбарго на газ из РФ

SRF: немецкие промышленники предрекли экономике страны крах при отказе от российского сырья
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Представители промышленности ФРГ заявили, что при моментальном отказе страны от российского сырья экономические показатели страны отметятся снижением. Об этом сообщает телеканал SRF во вторник, 6 апреля.

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Так, если химкомпания BASF приостановит свою деятельность в связи с отказом от российского сырья, то неожиданно возникнет дефицит стройматериалов или полуфабрикатов. По итогу автомобильная промышленность остановится, так как не сможет выпускать лобовые стекла и поставлять автомобили, а пищевая отрасль столкнется с нехваткой значимых ингредиентов. Кроме этого проблемы затронут и фармацевтику, подчеркивает телеканал.

В результате отказа от российского газа дефицит начнется во всех сферах, а благосостояние Германии будет под угрозой, считают авторы SRF.

Ранее, 4 апреля, глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметила, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от энергоносителей РФ, но правительство ФРГ после начала спецоперации РФ на Украине предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс.

Накануне, 3 апреля, сопредседатель Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Ларс Клингбайль назвал немедленный отказ от поставок российских энергоресурсов неправильным шагом для Германии. Он усомнился в верности утверждения о том, что запрет на поставки газа из России сможет способствовать прекращению спецоперации по защите Донбасса, поскольку, по его мнению, решение о начале военной операции не было основано на «экономических соображениях».

Ранее в воскресенье министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ЕС должен обсудить введение запрета на импорт российского газа.

2 апреля министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек предрек смерть процветанию ФРГ в случае эмбарго на поставки энергоносителей из России. По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.

Санкции Запада связаны с проведением Россией операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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