Представители промышленности ФРГ выступили против эмбарго на газ из РФ
Представители промышленности ФРГ заявили, что при моментальном отказе страны от российского сырья экономические показатели страны отметятся снижением. Об этом сообщает телеканал SRF во вторник, 6 апреля.
Так, если химкомпания BASF приостановит свою деятельность в связи с отказом от российского сырья, то неожиданно возникнет дефицит стройматериалов или полуфабрикатов. По итогу автомобильная промышленность остановится, так как не сможет выпускать лобовые стекла и поставлять автомобили, а пищевая отрасль столкнется с нехваткой значимых ингредиентов. Кроме этого проблемы затронут и фармацевтику, подчеркивает телеканал.
В результате отказа от российского газа дефицит начнется во всех сферах, а благосостояние Германии будет под угрозой, считают авторы SRF.
Ранее, 4 апреля, глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметила, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от энергоносителей РФ, но правительство ФРГ после начала спецоперации РФ на Украине предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс.
Накануне, 3 апреля, сопредседатель Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Ларс Клингбайль назвал немедленный отказ от поставок российских энергоресурсов неправильным шагом для Германии. Он усомнился в верности утверждения о том, что запрет на поставки газа из России сможет способствовать прекращению спецоперации по защите Донбасса, поскольку, по его мнению, решение о начале военной операции не было основано на «экономических соображениях».
Ранее в воскресенье министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ЕС должен обсудить введение запрета на импорт российского газа.
2 апреля министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек предрек смерть процветанию ФРГ в случае эмбарго на поставки энергоносителей из России. По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.
Санкции Запада связаны с проведением Россией операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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