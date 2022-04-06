Песков предостерег от развертывания в Польше американских ракет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта предостерег от развертывания в Польше американских ядерных ракет.

«Для нас это было бы большой угрозой. В этом случае было бы неизбежно размещение российских ядерных ракет на западной границе», — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.

3 апреля вице-премьер Польши Ярослав Качиньский завил, что Польша открыта для размещения в стране ядерного оружия США. При этом он подчеркнул, что на данный момент такой вопрос не стоит, однако «это скоро может измениться».

В тот же день вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что предложение Польши является желанием залезть под ядерный зонтик Вашингтона. Факт размещения самого опасного вида оружия массового уничтожения за пределами национальной территории представляет собой угрозу Европе, отметил политик.

4 апреля Песков заявил, что линия польского руководства в последнее время вызывает глубокую обеспокоенность. По словам представителя Кремля, Варшава проводит воинственную и антироссийскую политику.