В СФ назвали провокацией готовность Польши разместить в стране ядерное оружие США

Предложение Польши о размещении на территории государства ядерного оружия Соединенных Штатов является желанием залезть под ядерный зонтик Вашингтона. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Как известно, американцы держат ядерное оружие на шести своих военных базах в пяти европейских странах. [Это] Германия, Бельгия, Нидерланды, Италия и Турция. <…> Россия неоднократно предлагала США договориться о недопустимости размещения ядерного оружия за пределами нацтерриторий, но ответа так и не получила», — приводит «РИА Новости» слова Косачева.

Он подчеркнул, что факт размещения этого самого опасного вида оружия массового уничтожения за пределами национальной территории представляет собой угрозу Европе.

«Нынешняя инициатива высокопоставленного польского политика — очередная провокация, которая нацелена исключительно на то, чтобы, во-первых, напомнить американцам о существовании мегалояльной Польши и, во-вторых, поглубже залезть под американский ядерный зонтик», — заключил вице-спикер Совфеда.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский 3 апреля завил, что Польша открыта для размещения в стране ядерного оружия США. При этом он подчеркнул, что на данный момент такой вопрос не стоит, однако «это скоро может измениться».

По словам профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, оценивать заявления Польши с рациональной точки зрения — «просто бессмысленно». Он отметил, что «желание свою страну сделать возможным центром ядерного конфликта — такого может хотеть только человек, потерявший чувство реальности».