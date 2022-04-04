В Кремле оценили идею Польши разместить ядерное оружие США

Линия польского руководства в последнее время вызывает глубокую обеспокоенность. Об этом 4 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя готовность Польши разместить на своей территории ядерное оружие США.

По словам представителя Кремля, Варшава проводит воинственную и антироссийскую политику.

«И предлагаемые действия могут лишь привести к дальнейшему росту напряженности на континенте», — подчеркнул он.

3 апреля вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что предложение Польши о размещении на территории государства ядерного оружия Соединенных Штатов является желанием залезть под ядерный зонтик Вашингтона. Факт размещения самого опасного вида оружия массового уничтожения за пределами национальной территории представляет собой угрозу Европе, отметил политик.

Как отметил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, оценивать заявления Качиньского с рациональной точки зрения «просто бессмысленно». Он напомнил, что Качиньские — часть польской элиты, которая ненавидит Россию.

3 апреля вице-премьер Польши Ярослав Качиньский завил, что Польша открыта для размещения в стране ядерного оружия США. При этом он подчеркнул, что на данный момент такой вопрос не стоит, однако «это скоро может измениться».

Также политик призвал создать в стране оперативный командный центр НАТО, и это стало бы сигналом России о том, что руководящий уровень альянса сейчас имеется и на востоке.

24 марта в видеообращении к членам саммита Североатлантического альянса президент Украины призвал НАТО оказать его стране военную помощь без каких-либо ограничений. В своем обращении он просил НАТО пересмотреть их отношение и «позаботиться о безопасности». Также просил предоставить Украине 1% самолетов и танков НАТО.

16 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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