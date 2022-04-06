В Финляндии заявили о нарушениях границы страны самолетами из России в марте
Центральная криминальная полиция Финляндии в среду, 6 апреля, заявила, что российские пассажирские самолеты нарушали финское воздушное пространство в марте.
«Следствием установлено, что четыре российских пассажирских самолета вошли в воздушное пространство Финляндии у побережья (в районе города) Ловииса в Финском заливе, не получив требуемого разрешения. Все четыре нарушения воздушного пространства длились около двух минут», — говорится в сообщении.
Инциденты расследуются, поскольку имеются подозрения, что лайнеры нарушили санкции Евросоюза, введенные против России из-за ситуации на Украине, уточняет ведомство.
Ряд стран закрыли воздушное пространство для полетов российских самолетов в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.
Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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