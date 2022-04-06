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Глава Евросовета Мишель заявил о неизбежности санкций против нефти и газа РФ

Глава Евросовета Мишель: меры против газа и нефти из России рано или поздно понадобятся
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Евросоюз рано или поздно прибегнет к мерам против импорта газа и нефти из России. Об этом 6 апреля на выступлении в Европарламенте заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Я думаю, что меры в отношении нефти и даже газа также потребуются — раньше или позже», — сказал он.

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Политик напомнил о новом пакете санкций против России и пояснил, что эти меры будут координироваться в рамках G7.

5 апреля в Еврокомиссии (ЕК) анонсировали пятый пакет санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новые ограничения будут направлены против сфер торговли, транспорта и энергетики.

Также российским судам будет запрещено заходить в порты Евросоюза. Кроме того, предполагается, что ЕС запретит экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Помимо этого, ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Евросоюз, вводя санкции в отношении РФ, принимает меры против себя же. При этом чем больше будет рестрикций, тем печальнее будет складываться ситуация внутри ЕС. Сенатор указал, что Россия — самодостаточная страна, а у ЕС есть определенные проблемы с энергоресурсами, в том числе с полезными ископаемыми и лесом.

Страны Запада начали вводить новые санкции после начала Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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