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Аналитики назвали главные вызовы для экономики России

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Уход иностранного бизнеса, сжатие фондового рынка, курсовые шоки, рост безработицы и «паралич» кредитного рынка стали ключевыми вызовами для российской экономики в условиях санкций. Также серьезные риски связаны с возможностью проведения расчетов по внешнеторговым операциям и ростом потребностей в импортозамещении, говорится в аналитической записке экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с которой ознакомились «Известия».

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На каждый вызов эксперты предлагают ответные меры, которые призваны смягчить последствия санкций. Для купирования рисков при критическом импорте, по их мнению, целесообразно ограничить поставки критически важной продукции (энергоносителей, металлов, минеральных удобрений и пр.) из России в «недружественные страны». Условием российского экспорта должно стать сохранение встречных поставок импортной продукции.

Преодоление проблем с расчетами по внешнеторговым операциям возможно через оплату импорта с зарубежных счетов крупных нефтегазовых экспортеров или специально созданного института, выступающего в роли «агрегатора доходов» от экспорта компаний, полагают эксперты.

Параллельно с этим они предлагают приступить к формированию недолларовой системы международных расчетов совместно с Китаем, Индией, Ираном, Турцией и странами ЕАЭС с использованием «новой платежной единицы». Ее курс предлагается привязать к средневзвешенной цене золота и драгметаллов на мировом рынке.

В ответ на уход иностранного бизнеса российские компании должны получить право выкупать такой бизнес, уверены экономисты.

Высокие кредитные ставки могут вызвать сбои в производственных цепочках внутри страны и масштабный экономический спад из-за сильного удорожания займов, предупреждают в ЦМАКП. Для предотвращения такого сценария они предлагают инновационную модель — кредитовать по низким ставкам стейблкоинами, выпускаемыми крупнейшими госбанками.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Большая восьмерка: аналитики назвали главные вызовы для экономики России»

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