Аналитики назвали главные вызовы для экономики России

Уход иностранного бизнеса, сжатие фондового рынка, курсовые шоки, рост безработицы и «паралич» кредитного рынка стали ключевыми вызовами для российской экономики в условиях санкций. Также серьезные риски связаны с возможностью проведения расчетов по внешнеторговым операциям и ростом потребностей в импортозамещении, говорится в аналитической записке экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с которой ознакомились «Известия».

На каждый вызов эксперты предлагают ответные меры, которые призваны смягчить последствия санкций. Для купирования рисков при критическом импорте, по их мнению, целесообразно ограничить поставки критически важной продукции (энергоносителей, металлов, минеральных удобрений и пр.) из России в «недружественные страны». Условием российского экспорта должно стать сохранение встречных поставок импортной продукции.

Преодоление проблем с расчетами по внешнеторговым операциям возможно через оплату импорта с зарубежных счетов крупных нефтегазовых экспортеров или специально созданного института, выступающего в роли «агрегатора доходов» от экспорта компаний, полагают эксперты.

Параллельно с этим они предлагают приступить к формированию недолларовой системы международных расчетов совместно с Китаем, Индией, Ираном, Турцией и странами ЕАЭС с использованием «новой платежной единицы». Ее курс предлагается привязать к средневзвешенной цене золота и драгметаллов на мировом рынке.

В ответ на уход иностранного бизнеса российские компании должны получить право выкупать такой бизнес, уверены экономисты.

Высокие кредитные ставки могут вызвать сбои в производственных цепочках внутри страны и масштабный экономический спад из-за сильного удорожания займов, предупреждают в ЦМАКП. Для предотвращения такого сценария они предлагают инновационную модель — кредитовать по низким ставкам стейблкоинами, выпускаемыми крупнейшими госбанками.

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«Большая восьмерка: аналитики назвали главные вызовы для экономики России»