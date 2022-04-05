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Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86

Москалькова: Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86 человек
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Россия и Украина провели новый обмен военнопленными в формате 86 на 86 человек. Об этом сообщила во вторник, 5 апреля, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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«Подтверждаю, что обмен по формату 86 на 86 состоялся. Сегодня мы очень надеемся, что будут сформированы обменные списки очередные. Министерство обороны делает огромнейшую работу для того, чтобы это состоялось», — сказала Москалькова журналистам при посещении пункта временного размещения жителей Донбасса и Украины.

Также она рассказала, что каждому украинскому военнопленному оказывается медицинская помощь.

Москалькова напомнила, что с 24 февраля, начала спецоперации РФ по защите Донбасса, прошло уже несколько обменов военнопленными. При этом часть из них обращалась непосредственно в адрес омбудсмена.

Предыдущий обмен состоялся 24 марта по формуле 10 на 10. Тогда же был проведен обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир».

В результате первого обмена военнопленными между Россией и Украиной были освобождены девять российских военных. Как уточнила омбудсмен 21 марта, россиян обменяли на мэра Мелитополя.

Ранее, 17 марта, глава комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что в вопросах обмена пленными между Россией и Украиной есть определенный прогресс. Он отметил, что проблема обмена пленными между Россией и Украиной остается предметом консультаций с участием международной организации.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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