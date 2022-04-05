Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными в формате 86 на 86 человек. Об этом сообщила во вторник, 5 апреля, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Подтверждаю, что обмен по формату 86 на 86 состоялся. Сегодня мы очень надеемся, что будут сформированы обменные списки очередные. Министерство обороны делает огромнейшую работу для того, чтобы это состоялось», — сказала Москалькова журналистам при посещении пункта временного размещения жителей Донбасса и Украины.

Также она рассказала, что каждому украинскому военнопленному оказывается медицинская помощь.

Москалькова напомнила, что с 24 февраля, начала спецоперации РФ по защите Донбасса, прошло уже несколько обменов военнопленными. При этом часть из них обращалась непосредственно в адрес омбудсмена.

Предыдущий обмен состоялся 24 марта по формуле 10 на 10. Тогда же был проведен обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир».

В результате первого обмена военнопленными между Россией и Украиной были освобождены девять российских военных. Как уточнила омбудсмен 21 марта, россиян обменяли на мэра Мелитополя.

Ранее, 17 марта, глава комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что в вопросах обмена пленными между Россией и Украиной есть определенный прогресс. Он отметил, что проблема обмена пленными между Россией и Украиной остается предметом консультаций с участием международной организации.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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