Глава МИД ФРГ Бербок исключила эмбарго на поставки газа из России

Введение эмбарго на поставки российского газа не остановят спецоперацию России по защите жителей Донбасса и повысит цену продолжению конфликта. Об этом 5 апреля заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

В эфире телекомпании Tagesschau министр отметила, что если бы введение эмбарго остановило бы спецоперацию России, то Германия приняла бы такую меру сразу.

По словам дипломата, полный отказ от углеводородов из России будет не только подготовлен, но и «массово инициирован». Это будет обсуждаться в Брюсселе в ближайшие дни, отметила она.

Говоря о ситуации в украинском городе Буча, Бербок сказал, что это ужасающая иллюстрация «жестокости и бесчеловечности».

«Это война образов, нарративов, лживых историй, лжи», — заключила министр.

Ранее в беседе с «Известиями» испанский политолог Сезар Видаль назвал события в городе Буча киевской хорошо спланированной постановкой.

4 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции представил журналистам доказательства постановки распространенных украинской стороной сведений о произошедшем в городе Буча. Также он показал фотографию украинского боксера Жана Беленюка, который приехал в Бучу после вхождения в город украинских силовиков. На ней спортсмен запечатлен улыбающимся. О каких-либо зверствах Беленюк не рассказал.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

В тот же день в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Страны Запада, несогласные с проведением спецоперации, инициировали новые антироссийские санкции, в том числе в отношении поставок энергоресурсов из РФ. Так, 8 марта США ввели эмбарго на импорт российской нефти. Страны ЕС в свою очередь начали обсуждать возможности отказа от поставок угля, нефти и газа из России.

Однако для них эмбарго оказалось трудновыполнимой мерой. Так, 4 апреля Австрия выступила против эмбарго на поставки газа из России в пользу других способов ужесточения санкций. 1 апреля глава австрийской компании OMV Альфред Штерн заявил, что отказ от российского газа невозможен, так как у Австрии нет выхода к морю и нет доступа к сжиженному газу.

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