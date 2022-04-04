Иммунолог предупредил о новом опасном типе «Омикрона» из Китая

В Россию может проникнуть новый подтип «Омикрон»-штамма коронавируса, который обнаружили в китайской провинции Цзянсу. Об этом 4 апреля сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист предупредил об опасности распространения нового подтипа «Омикрона», в случае, если он будет завезен в страну, поскольку сам факт того, данный штамм мутировал, уже означает наличие у него свойства не только размножаться внутри человека, но и передаться от одного человека к другому.

«Наибольшую настороженность вызывают те мутации, которые могут приводить к появлению новых линий, типов, подтипов — то есть обходить каким-то образом иммунную защиту у людей привитых и ранее переболевших, а также передаваться дальше», — цитирует медика «Газета.Ru».

Как уточнил Болибок, с самого начала пандемии COVID-19 доказал наличие огромного потенциала к мутациям, и на сегодняшний день он еще не исчерпан.

Что касается обстановки с коронавирусом в Москве, то мэр столицы Сергей Собянин 4 апреля отметил, что она «остается достаточно благополучной». При этом, по его словам, медики по-прежнему рекомендуют не отказываться от вакцинации против COVID-19.

Накануне, 3 апреля, начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что Россию ждет очередная волна заболеваемости COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова 29 марта сообщила, что в стране 98% случаев COVID-19 приходится на штамм коронавируса «Омикрон».

В РФ продолжает проходить масштабная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. В стране зарегистрировано шесть препаратов, которыми могут привиться граждане: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н», вакцина для подростков «Спутник M».

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