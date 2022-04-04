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Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве благополучной

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Обстановка с коронавирусом в Москве «остается достаточно благополучной», заявил 4 апреля мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. При этом, по его словам, медики рекомендуют не отказываться от вакцинации против COVID-19.

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Градоначальник отметил, что программа стимулирования вакцинации от ковида продлена на три месяца. «Москвичи старше 65 лет, которые сделают прививку до 30 июня 2022 года, получат подарочные наборы "С заботой о здоровье" или компенсацию в размере 10 тысяч рублей», — уточнил Собянин. Всего в программе приняли участие около 800 тысяч жителей города.

Накануне, по данным портала стопкоронавирус.рф, в столице было выявлено 835 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 745 человек. По информации на 1 апреля, в Москве привиты первым компонентом вакцины более 7,4 миллионов жителей, завершили курс вакцинации свыше 7 миллионов. Коллективный иммунитет составляет 42,2%.

В воскресенье, 3 апреля, начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что Россию ждет очередная волна заболеваемости COVID-19. «Я думаю, что через месяц подойдет "стелс-омикрон". <...> Он настолько активный, что с ним справится не могут даже китайцы со своей супердисциплиной и супермерами. Это и к нам придет неизбежно», — сказал вирусолог.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 29 марта сообщила, что в стране 98% случаев COVID-19 приходится на штамм коронавируса «Омикрон».

В РФ продолжает проходить масштабная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. В стране зарегистрировано шесть препаратов, которыми могут привиться граждане: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н», вакцина для подростков «Спутник M».

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