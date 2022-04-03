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Вирусолог спрогнозировал в мае новую волну COVID-19 в России

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Россию ждет очередная волна заболеваемости COVID-19. Об этом в воскресенье, 3 марта, предупредил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

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«Я думаю, что через месяц подойдет «стелс-омикрон». <...> Он настолько активный, что с ним справится не могут даже китайцы со своей супердисциплиной и супермерами. Это и к нам придет неизбежно», — заявил он в беседе с с URA.RU.

По словам Чепурнова, закрытые границы и отмена авиарейсов в Европу могут повлиять на сценарий распространения нового штамма, но не предотвратят его.

«Это сыграет роль с точки зрения того, что [новая волна] чуть позднее придет, чем пришла бы. А поскольку сообщение все равно есть, все равно летают, то волна к нам придет не через Стамбул, так через Дубай», — уточнил специалист.

1 апреля на портале стопкоронавирус.рф сообщили о снижении коллективного иммунитета россиян к COVID-19 до 48%.

Ранее, 29 марта, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России 98% случаев COVID-19 приходится на штамм коронавируса «Омикрон».

До этого главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов призвал быть готовыми к новой волне COVID-19 в России, поскольку в некоторых странах заболеваемость растет. Специалист напомнил, что основным средством профилактики коронавируса является вакцинация.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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