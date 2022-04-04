Россия будет настаивать на проведении заседания Совбеза ООН по Буче

Россия будет настаивать на проведении в понедельник заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией в украинском городе Буча. Об этом в понедельник, 4 апреля, написал в своем Telegram-канале зампостпреда России в организации Дмитрий Полянский.

По его словам, задачей Лондона, ранее отклонившего проведение заседания, остается желание «растворить под необоснованными процедурными предлогами нашу просьбу в ходе другого заседания по Украине по более широкой тематике, запланированного на вторник».

Как полагает высокопоставленный дипломат, Лондон не хочет отдельного обсуждения произошедшего в Буче, что нанесет репутационный урон западным странам, уже обвинивших Москву в убийствах мирных жителей.

«Это не сработает, и мир должен узнать правду. Мы будем настаивать на том, чтобы заседание состоялось в понедельник, как мы просили», — заключил Полянский.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что председательствующая в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. По ее словам, смысл преступления киевского режима Буче заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Россия будет требовать от Великобритании, выполнять свои функции. Также Россия намерена продолжить добиваться созыва заседания в Совбезе ООН по ситуации в Буче, заверил он.

Ранее в этот же день председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение следователям проанализировать и дать процессуальную оценку провокации со стороны Украины в городе Буча.

В минувшие выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. На видео с якобы погибшими телами мирных жителей, показанном на украинском телеканале, дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

При этом также сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче за день до появления видео якобы с убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась зачистка от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

В Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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