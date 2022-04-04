Эксперт спрогнозировал положительное решение Латвии по оплате газа из РФ рублями

Из пресс-релиза латвийского энергетического концерна Latvijas Gāze можно сделать вывод, что закупки природного газа из России приостановлены в связи с высокой стоимостью энергоресурса, а не из-за изменения способа оплаты. В случае если в дальнейшем способ оплаты российского газа в рублях закрепится, компания будет закупать его на этих условиях. Об этом заявил «Известиям» независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш в понедельник, 4 апреля.

Ранее в этот же день в пресс-службе Latvijas Gāze рассказали, что изучили соответствие изменений в российском законодательстве относительно расчетов за поставки природного газа в рублях и решили, что переход на оплату поставок в российской нацвалюте возможен. В компании отметили, что такой порядок расчетов «формально не нарушает санкционный режим», введенный против РФ рядом стран Запада. Там добавили, что решение не закачивать природный газ принято с учетом «исторически высокой цены» на него в апреле, что привело бы к «чрезмерно высокой цене» за газ для клиентов холдинга и сделало бы подобное предложение неконкурентоспособным.

Плявиньш считает, что решение латвийской компании о рассмотрении новых условий оплаты российского газа вполне объяснимо.

Во-первых, указал он, для европейских контрагентов РФ изменилось немногое, поскольку все операции по конвертации валюты в рубли берет на себя «Газпромбанк». Так что данное решение скорее направлено на гарантии получения оплаты для «Газпрома», чем на изменение валюты платежа, полагает эксперт.

Во-вторых, необходимо учитывать и информационное поле в странах Балтии, подчеркнул он.

«К примеру, появилась информация о том, что с начала апреля природный газ из РФ больше не поступает в страны Балтии. Одновременно с этим премьер-министр Литвы, у которой есть мощности по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, заявил о невозможности обеспечить природным газом все балтийские страны», — рассказал специалист.

Поэтому полностью исключить «Газпром» из энергетики Прибалтики не получится, заключил он.

2 апреля президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Вильнюс отказался от поставок российского газа.

На следующий день Словакия заявила, что Братислава готова рассчитываться за российский газ в рублях. В минэкономики страны отметили, что поставки топлива нельзя остановить. Словакия закупает у России около 85% необходимого ей газа.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля текущего года. В случае неисполнения платежей РФ расценит это как невыполнение обязательств покупателем.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его. Германия пока также отказывается платить за газ из РФ рублями.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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