Словакия готова платить в рублях за российские поставки газа

Словакия готова рассчитываться за российский газ в рублях. В минэкономике страны отметили, что поставки топлива нельзя остановить. Словакия закупает у РФ около 85% необходимого ей газа. Республика получает топливо через магистраль на Украине, передает телеканал «Известия». В Братиславе заявили, что поставки российского газа стабильные. Между тем, по заявлениям СМИ, снижение объема топлива из нашей страны даже на 20% сократит ВВП Словакии примерно 1%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.