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Стас Михайлов стал народным артистом

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Российский певец Стас Михайлов стал народным артистом. Соответствующий указ президента РФ опубликован на портале правовой информации.

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Помимо Михайлова, звание народного артиста также присвоено актрисе Театра «Школа современной пьесы» Елене Санаевой, актрисе Театра Маяковского Ольге Прокофьевой, актеру театра «Современник» Владиславу Ветрову, актерам Малого театра Глебу Подгородинскому и Виктору Низовому и актрисе театра «Ленком Марка Захарова» Анне Якуниной. Актриса Театра Маяковского Дарья Повереннова стала заслуженной артисткой России.

За большие заслуги в развитии музыкального искусства почетное звание народного артиста присвоено скрипачу Вадиму Репину и виолончелисту Александру Князеву.

Стас Михайлов — российский эстрадный певец, автор песен, актер и продюсер, многократный обладатель и лауреат премий «Шансон года» (радио «Шансон»).

24 декабря 2021 года министр культуры России Ольга Любимова вручила государственную награду российскому поэту, народному артисту Илье Резнику. Он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В августе 2021 года президент России Владимир Путин учредил две новые награды за заслуги в области культуры: орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве».

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