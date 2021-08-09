Путин учредил две новые награды за заслуги в области культуры

Президент России Владимир Путин учредил орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве». Об этом свидетельствует текст указа президента от 9 августа, опубликованный на сайте правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», — говорится в тексте документа.

17 мая российский лидер подписал указ о создании Президентского фонда культурных инициатив. Основной целью деятельности фонда является обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Отмечается, что фонд будет проводить конкурсы и по их результатам предоставлять президентские гранты на реализацию проектов в области культуры и искусства.

О создании фонда глава государства заявил во время оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля. Помимо указанной суммы президент предложил направить 24 млрд рублей на обновление домов культур, библиотек и музеев в малых городах и сельской местности.

24 марта стало известно, что президент России подписал указ о присуждении премий 2020 года молодым деятелям культуры.