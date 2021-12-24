Илью Резника наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственную награду российскому поэту, народному артисту Илье Резнику. Церемония награждения состоялась 24 декабря в атриуме Большого театра.

Резник был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. В беседе с корреспондентом «Известий» он отметил значимость данной награды.

«Для каждого творческого человека всегда важна оценка его труда. И, конечно, для меня это награда, которую мне вручил указом наш любимый президент Владимир Владимирович Путин… Я ему очень благодарен за это. Потому что очень много работаю. Я сейчас выпустил третий том «Духовной поэзии», которую благословил святейший Кирилл, я выпустил большую детскую книгу», — поделился он.

Также государственные награды были вручены и другим выдающимся деятелям культуры и искусства — в частности, актрисе Татьяне Веденеевой, художнику Константину Кузьминых, артисту Борису Василевскому. Любимова сказала артистам слова благодарности за их труд и неравнодушие к своему делу.

«За то, что вы протерпели за последние полтора года, мужественно сражаясь со всеми нами со всеми сложностями, которые принесла пандемия в нашу жизнь», — подчеркнула министр в ходе церемонии.

В августе Путин учредил две новые награды за заслуги в области культуры: орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве».