Латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях

Латвийская компания Latvijas Gāze изучит возможность оплаты российского газа в рублях. Об этом компания сообщила в воскресенье, 3 апреля, в своем-пресс-релизе.

Отмечается, что энергетический концерн провел анализ на предмет соответствия изменений в российском законодательстве относительно расчетов за поставки природного газа в рублях и пришли к выводу о том, что переход на оплату поставок в российской валюте возможен.

«После оценки соответствия указанных изменений в порядке произведения расчетов ранее установленным санкциям сделан первоначальный вывод, что такой порядок произведения расчетов — в российских рублях — формально не нарушает санкционный режим и возможен», — говорится в сообщении.

На данный момент, подчеркнули в компании, продолжается анализ предложенных изменений метода расчетов как с юридической точки зрения, так и с точки зрения деловых интересов организации, добавили в пресс-службе.

Как рассказал председатель правления концерна Айгарс Калвитис, «решение не закачивать природный газ принято с учетом исторически высокой цены на природный газ в апреле», это, по его словам, привело бы к высокой цене за природный газ для наших клиентов.

Между Latvijas Gāze и «Газпромом» заключен и действует долгосрочный договор о поставке природного газа до 2030 года, заключили в компании.

2 апреля председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс сообщил, что с начала апреля в страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию — перестал поступать природный газ из России. Он отметил, что сигналом о необходимости резко сократить поставки из РФ стало заявление российской стороны о том, что за поставляемый газ можно будет рассчитываться лишь в рублях.

От поставок российского газа отказался Вильнюс, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

3 апреля Словакия заявила, что страна готова рассчитываться за российский газ в рублях. В минэкономики страны отметили, что поставки топлива нельзя остановить. Словакия закупает у РФ около 85% необходимого ей газа.

31 марта Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля текущего года. В случае неисполнения платежей РФ расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Президент заявил, что газ не будет поставляться бесплатно.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его.

Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.