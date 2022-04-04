На церемонии «Грэмми» показали видеообращение Зеленского

Национальная академия искусства и науки звукозаписи (National Academy of Recording Arts and Sciences) на церемонии вручения американской музыкальной премии «Грэмми» показала специальное обращение президента Украины Владимира Зеленского. Трансляцию мероприятия ведет телеканал CBS в ночь на 4 апреля.

«Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придет в наши города», — сказал во время обращения украинский лидер.

После видеообращения Зеленского на сцене выступил певец Джон Ледженд вместе с украинскими певицами и музыкантами.

Ранее ряд американских деятелей культуры предлагали дать Зеленскому выступить на церемонии вручения премии «Оскар», состоявшейся на прошлой неделе, однако этого не произошло.

Ранее на музыкальной премии «Грэмми» американская группа Foo Fighters получила три награды в рок-номинациях.

Также в номинации «Песня года» на музыкальной премии «Грэмми» победила композиция Leave The Door Open, которую исполнил рэп-дуэт Silk Sonic (артисты Bruno Mars и Anderson .Paak).

64-я церемония «Грэмми» впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции прошла в полноценном формате в Лас-Вегасе (штат Невада). Ведущим премии стал комик, актер и телеведущий Тревор Ноа, о чем еще в декабре прошлого года сообщил глава Академии звукозаписи Харви Мейсон.

Зеленский не раз выступал с видеообращениями с момента начала спецоперации России. Так, 30 марта президент Украины во видеосвязи попросил у Норвегии военной помощи. При этом сообщалось, что накануне депутаты нидерландской партии «Форум за демократию» (Forum voor Democratie) заявили, что не будут слушать онлайн-выступление украинского лидера в парламенте своей страны и не примут участия в последующих дебатах. Как указали в партии, парламент Нидерландов — это «не площадка для односторонних заявлений».

Похожая ситуация произошла в Италии, где парламентарии от партий «Движение «5 звезд» и «Лига», руководствуясь принципом равноправия, высказали предложение, что после выступления президента Украины 22 марта в парламенте страны им нужно пригласить выступить президента РФ Владимира Путина.

23 марта пользователи соцсетей из Франции раскритиковали антироссийское выступление Зеленского перед французским парламентом. В своем видеообращении он призвал французские компании прекратить деятельность в России, чтобы не содействовать спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.