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Ведущим церемонии вручения «Грэмми» вновь станет комик Тревор Ноа

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Актер и комик Тревор Ноа вновь станет ведущим церемонии вручения награды Академии звукозаписи США «Грэмми». Об этом 1 декабря сообщил глава Академии звукозаписи Харви Мейсон.

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«Тревор был превосходен и получил признание в качестве ведущего 63-й «Грэмми» от музыкального сообщества, фанатов и критиков. Мы рады приветствовать его снова на сцене «Грэмми» и счастливы, что он будет делать это снова, и мы уверены, это будет незабываемый вечер», — приводятся его слова на сайте премии.

Ранее, 23 ноября, Академия звукозаписи объявила номинантов «Грэмми». В категории «Лучшая запись года» в числе прочих были номинированы шведский поп-коллектив ABBA, американские исполнители Джон Батист, Билли Айлиш, Оливия Родриго и канадский поп-певец Джастин Бибер.

64-я церемония вручения престижной награды, которую называют главной музыкальной ночью года, пройдет в Лос-Анджелесе на сцене Staples Center 31 января. Премия вручается в более чем 80 категориях и считается главным признанием достижений на музыкальной арене.

Ноа был ведущим предыдущей церемонии в марте текущего года.

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