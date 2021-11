ABBA и Билли Айлиш номинировали на премию «Грэмми» за лучшую запись

Шведский поп-коллектив ABBA, американские исполнители Джон Батист, Билли Айлиш, Оливия Родриго, канадский поп-певец Джастин Бибер в числе прочих исполнителей номинированы на «Грэмми» в категории «Лучшая запись года», говорится во вторник, 23 ноября, на сайте премии.

Впервые в четыре основные категории премии вошли по 10 номинантов. Рекордсменом по числу номинаций в этом году стал Джон Батист, получивший 11 номинаций, по восемь упоминаний получили Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R., у Билли Айлиш и Оливии Родриго по семь номинаций.

В категории «Лучшая запись года» в этом году, в частности, представлены: I Still Have Faith In You группы ABBA, Freedom Джона Батиста, I Get A Kick Out Of You Тони Беннетта и Леди Гага, совместная работа Джастина Бибера, Даниэла Сизара и Живона Peaches, композиция Билли Айлиш Happier Than Ever.

В категории «Песня года» представлены Bad Habits от Ed Sheeran, A Beautiful Noise Бренди Карлайл наряду с ее песней Right On Time, а также Fight For You исполнительницы H.E.R.

Удостоенная упоминания во всех главных номинациях 18-летняя Оливия Родриго также номинирована в категории «Лучший новый исполнитель».

Американская премия «Грэмми» вручается ежегодно в 86 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса. Очередная церемония вручения награды состоится 31 января 2022 года.

1 ноября стало известно о том, что американская ню-металл-группа Limp Bizkit впервые с 2011 года выпустила новый альбом.

Новый альбом доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках. Пластинка, состоящая из 12 треков, изначально должна была получить название Stampede Of The Disco Elephants, однако потом ее переименовали в Still Sucks. Сингл Dad Vibes группа представила 30 сентября.