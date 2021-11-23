Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Стихийные акции протеста прошли в Турции после обвала курса лиры
Мир
ABBA и Билли Айлиш номинировали на премию «Грэмми» за лучшую запись
Мир
Очереди из фур образовались на границах Белоруссии с Польшей и Литвой
Общество
Ученые с задержанного судна «Академик Иоффе» вернутся в Россию 24 ноября
Происшествия
Движение перекрыли на съезде с Волгоградского проспекта на МКАД из-за ДТП
Армия
Путин внес на ратификацию в ГД договор о единой системе ПВО с Таджикистаном
Общество
Минюст признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
Мир
Таджикистан введет односторонний безвизовый режим для 52 стран
Политика
Главы генштабов РФ и США обсудили международную безопасность
Мир
На Украине заявили о начале веерных отключений электричества

ABBA и Билли Айлиш номинировали на премию «Грэмми» за лучшую запись

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шведский поп-коллектив ABBA, американские исполнители Джон Батист, Билли Айлиш, Оливия Родриго, канадский поп-певец Джастин Бибер в числе прочих исполнителей номинированы на «Грэмми» в категории «Лучшая запись года», говорится во вторник, 23 ноября, на сайте премии.

Дышать темно: 63-е вручение «Грэмми» обошлось без сюрпризов
Главную музыкальную награду Северной Америки пытаются почистить после скандалов

Впервые в четыре основные категории премии вошли по 10 номинантов. Рекордсменом по числу номинаций в этом году стал Джон Батист, получивший 11 номинаций, по восемь упоминаний получили Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R., у Билли Айлиш и Оливии Родриго по семь номинаций.

В категории «Лучшая запись года» в этом году, в частности, представлены: I Still Have Faith In You группы ABBA, Freedom Джона Батиста, I Get A Kick Out Of You Тони Беннетта и Леди Гага, совместная работа Джастина Бибера, Даниэла Сизара и Живона Peaches, композиция Билли Айлиш Happier Than Ever.

В категории «Песня года» представлены Bad Habits от Ed Sheeran, A Beautiful Noise Бренди Карлайл наряду с ее песней Right On Time, а также Fight For You исполнительницы H.E.R.

Удостоенная упоминания во всех главных номинациях 18-летняя Оливия Родриго также номинирована в категории «Лучший новый исполнитель».

Американская премия «Грэмми» вручается ежегодно в 86 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса. Очередная церемония вручения награды состоится 31 января 2022 года.

1 ноября стало известно о том, что американская ню-металл-группа Limp Bizkit впервые с 2011 года выпустила новый альбом.

Новый альбом доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках. Пластинка, состоящая из 12 треков, изначально должна была получить название Stampede Of The Disco Elephants, однако потом ее переименовали в Still Sucks. Сингл Dad Vibes группа представила 30 сентября.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021