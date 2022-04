Композиция Leave The Door Open стала песней года по версии «Грэмми»

Композиция Leave The Door Open, которую исполнил рэп-дуэт Silc Sonic (артисты Bruno Mars и Anderson), стала победителем музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Песня года». Телеканал CBS ведет трансляцию премии.

На победу в этой номинации также претендовали: Bad Habits в исполнении британца Эда Ширана, A Beautiful Noise Алишии Кис и Брэнди Карлайл, Happier Than Ever Билли Айлиш, Kiss Me More рэп-дуэта Доджа Кэт и SZA.

В этой же категории были представлены рэпер Lil Nas X с песней Montero, Джастин Бибер, Дезманн Эванс и Эштон Симмондс с композицией Peaches.

64-я церемония «Грэмми» впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции прошла в полноценном формате в Лас-Вегасе (штат Невада), ее ведущим стал комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.

О том, что актер и комик Тревор Ноа второй год подряд будет ведущим церемонии вручения «Грэмми» 1 декабря сообщил глава Академии звукозаписи Харви Мейсон.

5 января сообщалось, что церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» решено перенести на более поздний срок из-за распространения омикрон-штамма. Изначально она должна была пройти 31 января в Лос-Анджелесе на сцене Staples Center.

В ноябре были объявлены номинанты «Грэмми». В категории «Лучшая запись года» в числе прочих были номинированы шведский поп-коллектив ABBA, американские исполнители Джон Батист, Билли Айлиш, Оливия Родриго и канадский поп-певец Джастин Бибер.