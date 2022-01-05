Церемонию «Грэмми» перенесли из-за ситуации с коронавирусом

Церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми», запланированную на 31 января, решено перенести на более поздний срок из-за распространения «Омикрон»-штамма коронавируса. О этом 5 января говорится на сайте Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

«После тщательного рассмотрения и анализа [ситуации] с участием властей города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества исполнителей и наших многочисленных партнеров, академия звукозаписи и [телеканал] CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения премии «Грэмми», — сказано в заявлении.

Организаторы отметили, что «проведение церемонии 31 января сопряжено с большими рисками из-за неопределенностями, связанными с распространением штамма «Омикрон».

Новая дата проведения мероприятия будет объявлена позже.

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