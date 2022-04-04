Foo Fighters получили три награды «Грэмми» в рок-номинациях

Американская группа Foo Fighters получила три награды в рок-номинациях музыкальной премии «Грэмми». Трансляцию церемонии в ночь на 4 апреля ведет телеканал CBS.

Коллектив бывшего барабанщика Nirvana Дэвида Грола получил награды в номинациях «Лучший рок-альбом» за свою пластинку Medicine at Midnight, «Лучшая рок-песня» за композицию Waiting On a War и «Лучшее исполнение музыки в жанре рок» за песню Making a Fire.

Сами представители коллектива не приняли участие в награждении из-за смерти своего барабанщика Тейлора Хокинса в конце марта.

За награды вместе с Foo Fighters боролись такие коллективы, как AC/DC, Kings of Leon, а также бывший член группы The Beatles Пол Маккартни с сольным альбомом.

Также в номинации «Песня года» на музыкальной премии «Грэмми» победила композиция Leave The Door Open, которую исполнил рэп-дуэт Silk Sonic (артисты Bruno Mars и Anderson .Paak).

64-я церемония «Грэмми» впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции прошла в полноценном формате в Лас-Вегасе (штат Невада). При этом ранее сообщалось, что церемонию вручения решено перенести на более поздний срок из-за распространения «Омикрон»-штамма. Изначально она должна была пройти 31 января в Лос-Анджелесе на сцене Staples Center.

Ведущим премии стал комик, актер и телеведущий Тревор Ноа, о чем еще в декабре прошлого года сообщил глава Академии звукозаписи Харви Мейсон.

В ноябре были объявлены номинанты «Грэмми». В категории «Лучшая запись года» в числе прочих были номинированы шведский поп-коллектив ABBA, американские исполнители Джон Батист, Билли Айлиш, Оливия Родриго и канадский поп-певец Джастин Бибер.