Гинцбург заявил о применении «Спутника М» при ревакцинации детей

Для ревакцинации детей от коронавируса могут начать использовать первый компонент вакцины «Спутник М». Об этом рассказал в воскресенье, 3 апреля, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что сначала могут быть назначены дополнительные исследования вакцины.

«Я надеюсь, что для ревакцинации будет использоваться первый компонент «Спутника М». Хотя регулятор может поручить нам провести дополнительные исследования», — приводит его слова «РИА Новости».

Ревакцинироваться от COVID-19 взрослым в настоящее время любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в том числе однокомпонентной «Спутник Лайт».

2 апреля Гинцбург сообщил, что в нынешней эпидобстановке в России проводить ревакцинацию детей лучше раз в полгода.

Днем ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщал, что в Москве в конце следующей недели будут проходить исследования вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей 6–11 лет. Испытания с участием детей 6–11 лет будут проходить так же, как и с участием подростков.

Как объяснял он 19 февраля, вакцинация от коронавируса не вызовет негативных последствий для ребенка, который уже имеет антитела к болезни. При этом ученый добавил, что количество антител у вакцинированных детей с уже имеющимися антителами увеличится.

8 февраля директор Центра имени Гамалеи сообщил, что при вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет «Спутником М» побочных эффектов не наблюдается. Ученый подчеркнул, что регионы начали запрашивать дополнительные дозы для вакцинации несовершеннолетних.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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