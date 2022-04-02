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Гинцбург посоветовал ревакцинировать детей от COVID-19 раз в полгода

Гинцбург: детям пока следует ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода
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Учитывая нынешнюю обстановку с частотой появления новых штаммов коронавируса, лучше проводить ревакцинацию детей раз в полгода. Об этом в субботу, 2 апреля, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Исходя из общих соображений, конечно, тоже раз в полгода. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что возникает встречный вопрос: как часто будет меняться штамм», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Гинцбург уточнил, что если штамм COVID-19 будет меняться с такой же частотой, как сейчас, то следует ревакцинироваться раз в полгода, а если реже, то можно и реже прививаться.

1 апреля Александр Гинцбург сообщал, что в Москве в конце следующей недели будут проходить исследования вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей 6–11 лет. Испытания с участием детей 6–11 лет будут проходить так же, как и с участием подростков, добавил он.

19 февраля Гинцбург заявил, что вакцинация от коронавируса не вызовет негативных последствий для ребенка, который уже имеет антитела к болезни. При этом ученый добавил, что количество антител у вакцинированных детей с уже имеющимися антителами увеличится.

13 февраля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что подростки хорошо переносят вакцинацию от коронавируса. Дети составляют 17% от общего числа заболевших коронавирусом в РФ, большинство из них (98%) лечатся амбулаторно, уточнил он.

8 февраля директор Центра имени Гамалеи сообщил, что при вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет «Спутником М» побочных эффектов не наблюдается. Ученый подчеркнул, что регионы начали запрашивать дополнительные дозы для вакцинации несовершеннолетних.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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