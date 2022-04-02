Спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области

Спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области, сообщает пресс-служба ведомства 2 апреля.

«При проведении патрулирования военнослужащие Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гуманитарной помощи населению в одном из населенных пунктов Киевской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что взрывное устройство обезврежено.

19 марта в Минобороны РФ рассказали о показаниях сдавшегося российским военным офицера Службы безопасности Украины (СБУ), согласно которым члены украинской радикальной националистической группировки «Азов» планировали серию терактов во Львове.

Сдавшийся офицер являлся сотрудником главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Он принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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