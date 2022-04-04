Сложная тревога: индейцев больше не пугают разливы нефти в Амазонке

На фоне резкого роста мировых цен на топливо власти Перу решили увеличить объемы нефтедобычи. Блок 192 — месторождение, которое на протяжении десятилетий являлось основным источником этого полезного ископаемого в стране — в настоящее время заморожен из-за неоднократных разливов и значительного ущерба, нанесенного окружающей среде. Однако теперь это не пугает ни чиновников, ни местных жителей — все боятся топливного кризиса. Что происходит в близлежащей деревне — в фотогалерее «Известий»