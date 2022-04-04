Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о близости к соглашению между Москвой и Киевом
Мир
Россия запросила на 4 апреля заседание СБ ООН из-за провокации в Буче
Мир
Госдума готова пригласить Нуланд в РФ для обсуждения биолабораторий на Украине
Армия
Минобороны РФ заявило об уничтожении крупных топливных хранилищ на Украине
Мир
Премьер Грузии заявил об отказе от экономических санкций против России
Мир
Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу
Мир
Джонсон заявил о намерении Британии усилить санкции в отношении России
Мир
Захарова назвала политическим наказанием высылку дипломатов РФ
Наука
«Роскосмос» заявил об отказе сотрудничать с недружественными странами
Мир
В Китае обнаружили новый подвариант омикрон-штамма COVID-19
Мир
В Иране предрекли Европе голод из-за санкций против России

Сложная тревога: индейцев больше не пугают разливы нефти в Амазонке

Перуанцы бросают все силы на борьбу с топливным кризисом
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
На фоне резкого роста мировых цен на топливо власти Перу решили увеличить объемы нефтедобычи. Блок 192 — месторождение, которое на протяжении десятилетий являлось основным источником этого полезного ископаемого в стране — в настоящее время заморожен из-за неоднократных разливов и значительного ущерба, нанесенного окружающей среде. Однако теперь это не пугает ни чиновников, ни местных жителей — все боятся топливного кризиса. Что происходит в близлежащей деревне — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
В деревне Нуэво-Андоас, расположенной в непосредственной близости от нефтяного месторождения, насчитывается порядка 500 жителей
На весь экран
Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
Разработка Блока 192 была прекращена два года назад — сотни разливов нефти, происходивших регулярно, наносили слишком большой ущерб окружающей среде
На весь экран
Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
Разлившаяся ранее нефть до сих пор пропитывает верхний слой почвы, покрывает растения, просачивается в ручьи, питающие реку
На весь экран
Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
От разливов страдает и местное население
На весь экран
Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
Проведенные властями исследования здоровья местных жителей показали, что более половины из них имеют повышенное содержание свинца, мышьяка и ртути в крови
На весь экран
Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
«Все, кто здесь живет, отравлены», — говорит Пилар Ренхифо
На весь экран
Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
Аугусто Акоста — врач единственной в этом районе клиники — говорит о нехватке оборудования и медикаментов для лечения
На весь экран
Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
Однако всё это больше не пугает жителей деревни
На весь экран
Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
Люди говорят, что горячо поддерживают разморозку месторождения и бурение новых скважин
На весь экран
Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
Жители деревни надеются получить стабильную работу и хороший доход, несмотря на все риски
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022