Сложная тревога: индейцев больше не пугают разливы нефти в Амазонке

На фоне резкого роста мировых цен на топливо власти Перу решили увеличить объемы нефтедобычи. Блок 192 — месторождение, которое на протяжении десятилетий являлось основным источником этого полезного ископаемого в стране — в настоящее время заморожен из-за неоднократных разливов и значительного ущерба, нанесенного окружающей среде. Однако теперь это не пугает ни чиновников, ни местных жителей — все боятся топливного кризиса. Что происходит в близлежащей деревне — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
В деревне Нуэво-Андоас, расположенной в непосредственной близости от нефтяного месторождения, насчитывается порядка 500 жителей
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Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
Разработка Блока 192 была прекращена два года назад — сотни разливов нефти, происходивших регулярно, наносили слишком большой ущерб окружающей среде
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Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
Разлившаяся ранее нефть до сих пор пропитывает верхний слой почвы, покрывает растения, просачивается в ручьи, питающие реку
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Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
От разливов страдает и местное население
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Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
Проведенные властями исследования здоровья местных жителей показали, что более половины из них имеют повышенное содержание свинца, мышьяка и ртути в крови
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Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
«Все, кто здесь живет, отравлены», — говорит Пилар Ренхифо
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Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
Аугусто Акоста — врач единственной в этом районе клиники — говорит о нехватке оборудования и медикаментов для лечения
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Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
Однако всё это больше не пугает жителей деревни
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Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
Люди говорят, что горячо поддерживают разморозку месторождения и бурение новых скважин
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Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
Жители деревни надеются получить стабильную работу и хороший доход, несмотря на все риски
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